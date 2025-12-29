¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tigre

Descartó lo que robó, intentó escapar y fue detenido: estaba prófugo de la Justicia

Las fuerzas policiales dieron con el delincuente de casualidad, luego de que robara un comercio de la zona de Hipólito Yrigoyen y Colombia en la localidad de El Talar.

Por Redacción

Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 10:14

Un delincuente que estaba prófugo de la Justicia desde hacía meses fue detenido en El Talar tras robar un puesto comercial y tratar de escapar descartando lo que había robado en el camino.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un comercio ubicado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Colombia. El sujeto fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) cuando forzaba el local y se llevaba distintos elementos como relojes, anillos y cadenas.

Al verse descubierto y con los móviles policiales cada vez más cerca, el ladrón tiró lo robado e intentó huir a pie. Sin embargo, la fuga duró poco: agentes del COT y efectivos de la Policía bonaerense lo interceptaron a los pocos metros y lo redujeron.

Una vez detenido, se comprobó que el hombre tenía un pedido de paradero activo por una causa previa radicada en Zárate, por lo que era buscado desde hacía meses.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y los elementos robados fueron recuperados.

