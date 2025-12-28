¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Dejó un camión de pollos sin llave y un delincuente se lo llevó en dos segundos

El chófer había parado en su casa en Merlo para descansar. El ladrón se arrastró para que no lo vieran, lo arrancó y se fugó a toda velocidad.
 

Por Redacción

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 11:47

Un hombre que deambulaba por la zona de Cerrito y Mar del Plata de madrugada se encontró con una “oportunidad” inmejorable para delinquir: un camión de pollos estacionado y sin ocupantes. 

Para su sorpresa, el rodado tenía la puerta entreabierta. El delincuente se arrastró por el suelo para evitar ser visto, se metió a la cabina y lo arrancó en dos segundos. 

Luego emprendió la fuga a toda velocidad por las calles de tierra. El fuerte ruido del camión y de los golpes por los pozos despertaron a todo el barrio y alertaron al chófer que se lamentó por perder el vehículo y la mercadería.

