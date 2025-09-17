Llevaban a su hijo en una moto sin casco, chocaron con un carro tirado por un caballo y se salvaron de milagro

Tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas al chocar la moto en la que circulaban contra un carro tirado por un caballo en el puente Lucas Córdoba, que conecta la capital tucumana con la ciudad de Banda del Río Salí

El violento accidente ocurrió alrededor de las 12.14 del mediodía y quedó registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo municipal.





El conductor de la moto viajaba junto a su pareja y su hijo menor cuando intentó sobrepasar a destiempo a un vehículo a tracción a sangre, lo embistió y salieron despedidos hacia el carril contrario, donde impactaron contra el paragolpes de una camioneta que circulaba en sentido opuesto.

Como consecuencia, los tres ocupantes del rodado menor cayeron sobre el asfalto y resultaron con heridas de distinta consideración.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias médicas y trasladadas conscientes al Hospital del Este. Ninguno llevaba casco y se salvaron de milagro.