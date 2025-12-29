Tiene 36 años, es jefa de una banda de menores y los atraparon en el colectivo

Un robo a una vivienda del centro de Del Viso derivó en un rápido operativo de seguridad que permitió la detención de cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad que viajaban armados en un colectivo, bajo el liderazgo de una mujer de 36 años.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de Sara Maqueda al 6900, donde los delincuentes ingresaron tras saltar un cerco perimetral. El delito fue advertido por una vecina que, a través de cámaras de seguridad, observó el momento en que el grupo salía del domicilio y dio aviso de inmediato.

Tras el llamado de alerta, agentes de la Guardia Urbana acudieron al lugar y asistieron a la víctima. En paralelo, el Centro de Operaciones y Monitoreo comenzó a analizar las imágenes de la zona, logrando detectar a los sospechosos desplazándose por Chiclana y Ruta 26.

Las cámaras permitieron seguir su recorrido y confirmar que abordaron un colectivo de la línea 291 para escapar. Con esa información se montó un operativo cerrojo que terminó con la interceptación del transporte público en Ruta 26 y Saavedra.

Dentro del colectivo fueron detenidos una mujer de 36 años y cuatro menores de edad, todos con domicilio en el partido de Tigre. Durante la requisa, se secuestró un arma de fuego calibre 22 que llevaba la mujer, lo que confirmó que el grupo se trasladaba armado luego del robo. Los involucrados quedaron a disposición de la Justicia en una causa por robo agravado por escalamiento y tenencia ilegal de arma de fuego, con intervención de la UFI N° 2 de Pilar.