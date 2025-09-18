Motochorros quisieron robarle el auto a una mujer, apareció el esposo con un arma y se defendió a los tiros

Un vecino del barrio del Puerto de Mar del Plata repelió a los tiros un intento de robo cuando cuatro motochorros intentaron sustraerle el auto en la puerta de su vivienda, en momentos en que su esposa regresaba de hacer las compras.

El hecho, que recién trascendió en las últimas horas, ocurrió el 21 de agosto alrededor de las 20, en la intersección de Alejandro Korn y Solís, cuando dos de los delincuentes descendieron armados y exigieron la entrega del vehículo.

Uno de los motochorros atacó a patadas al dueño de la casa en la espalda dentro del garaje mientras amenazaban con matarlo si no entregaban las llaves.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda, donde se observa el forcejeo y los gritos de la mujer pidiendo que pararan.

En medio de esa situación, la víctima –legítimo usuario de arma de fuego– logró ingresar al domicilio, tomó una pistola calibre 9 milímetros y efectuó seis disparos.

Uno de los tiros fue dirigido contra el asaltante que intentaba abrir el vehículo y los restantes contra los otros tres, que escaparon a bordo de las motos.

Los atacantes se dieron a la fuga sin concretar el robo y el vecino, posteriormente, radicó la denuncia en sede policial. Hasta el momento, espera ser citado a declarar.