Tenía un revólver cargado y se metió con la moto en las vías del tren

Los agentes del Destacamento Ferroautomotora Norte se sorprendieron al ver una moto ingresar por la zona de andenes donde la circulación solo está permitida para las unidades ferroviarias y sus empleados.

Al interceptarlo descubrieron que tenía un revólver calibre 22 cargado con ocho municiones en la cintura. A través del número de serie del arma descubrieron que ésta tenía un pedido de secuestro activo del 9 de agosto de 2002 por varios delitos.

Por otra parte, agentes de Tránsito constataron que la motocicleta no tenía documentación habilitante para circular por lo que fue secuestrada.

El delincuente marplatense, de 28 años, quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.