Robaban con inhibidores en el centro comercial de Nordelta: le abrieron la camioneta y se llevaron una fuerte suma de dinero

Tres delincuentes fueron detenidos en Vicente López acusados de integrar una banda dedicada a robos con inhibidores, tras un hecho cometido en el estacionamiento de un centro comercial de Nordelta, partido de Tigre.

El episodio ocurrió cuando un hombre denunció que, al dejar estacionada su camioneta Toyota Hilux SW4 en la zona de Ruta 27 y Avenida de los Lagos, desconocidos abrieron el vehículo y le sustrajeron dinero en efectivo.

A partir de la revisión de cámaras de seguridad, la policía determinó que los ladrones utilizaban inhibidores de señal y se movilizaban en una Dodge Journey con patente KKE921.

En tareas posteriores de seguimiento, agentes de la comisaría 4ta con apoyo de grupos de tareas de Tigre localizaron el vehículo en la esquina de Malaver y Leandro N. Alem, en el partido de Vicente López, junto a un Volkswagen Gol de apoyo.

Los efectivos aprehendieron a Walter Omar Medina (59), Perla Duarte Palacio (53) y Juan Cruz Medina Carballo (28). En el operativo se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y ambos vehículos, sin impedimento legal. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Benavídez.