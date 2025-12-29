Alerta por calor extremo en la última semana del año: Cuándo llegará el alivio y qué cuidados hay que tener en cuenta

Los últimos días del año se presentan con un marcado calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintas zonas del país, con alerta amarilla por temperaturas extremas declarada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo advirtió sobre jornadas consecutivas con marcas térmicas elevadas que persistirán hasta el miércoles 31 de diciembre. El alivio llegará recién con el inicio del nuevo año.

Para hoy, el pronóstico indica cielo ligeramente nublado, con valores térmicos que oscilarán entre los 21° C y 35° C en la Ciudad y el Conurbano bonaerense. De hecho, la advertencia se mantiene en zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Chaco y Formosa, donde se espera que los efectos del calor sean más severos. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y escasez de lluvias eleva el riesgo de incendios, un aspecto sobre el que diversos organismos ya han advertido en los últimos días.

El termómetro continuará en ascenso para el martes, con mínimas de 26° C y máximas de 37° C, acompañado de vientos leves y sin probabilidades de lluvias.

El miércoles 31 de diciembre se perfila como el día más caluroso, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían ubicarse entre 27 y 38° C, pero la sensación térmica podría ser aún mayor. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h. La persistencia del cielo parcialmente nublado será una constante durante el período, sin que se pronostiquen precipitaciones relevantes para la región central del país.

El jueves 1 de enero, de acuerdo con el parte oficial del SMN, llegaría el alivio. El pronóstico anticipa un leve descenso de la temperatura, con mínimas de 19° C y máximas en torno a 30° C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, no se esperan lluvias. El viernes, el ambiente se tornará más templado, con valores que oscilarán entre 19 y 28 grados, acompañado de vientos leves a moderados.

La situación en el noreste argentino contrasta con el panorama del centro y sur del país. En provincias como Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones, parte de Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis se registran precipitaciones por encima de los promedios normales, aunque el fenómeno no se extiende a otras regiones. Meteored indicó que la distribución de las lluvias continuará siendo muy desigual y que el resto del territorio nacional se mantendrá con registros escasos o inexistentes.

El escenario térmico exigente, sumado a la falta de aportes hídricos, incrementa el riesgo de incendios en la región pampeana, el norte de la Patagonia y Cuyo. El déficit de lluvias y las elevadas marcas térmicas favorecen la pérdida de humedad en el suelo, una situación que puede complicar los cultivos en etapas críticas, como el maíz en período de floración.

En qué provincias rige alerta amarilla por tormentas:

De acuerdo con los mapas oficiales y los partes del SMN emitidos el 28 y 29 de diciembre, se mantienen activas varias alertas amarillas por tormentas en las siguientes provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta y Tucumán. A su vez, rige el mismo nivel de advertencia sobre el norte de Santa Fe, el noroeste de Santiago de Estero, el centro de Catamarca, el centro-sur de La Rioja, gran parte de la provincia de San Juan, casi todo el territorio de Mendoza y el noreste de San Luis.

En lo que respecta al extremo sur del país, el organismo meteorológico emitió una alerta por fuertes lluvias para toda la provincia de Tierra del Fuego.

De esta manera, para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la recomendación de permanecer atentos a los informes oficiales y seguir las indicaciones para evitar golpes de calor, especialmente en zonas donde la alerta amarilla sigue vigente.

Cuidados a tener en cuenta:

Los especialistas recomiendan limitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, priorizando la permanencia en lugares con sombra, bien ventilados o con refrigeración adecuada.

El uso de protector solar es clave. Se aconseja aplicar un factor de protección solar de 30 o superior y renovarlo cada dos horas, especialmente si se permanece al aire libre. En el caso de los bebés, los menores de un año no deben exponerse al sol directo. A partir de los seis meses pueden utilizar protector solar con FPS 50 o más, también renovado con frecuencia.

La actividad física debe evitarse durante las horas de mayor calor. Si se realiza ejercicio, lo ideal es hacerlo temprano por la mañana o al atardecer, utilizando ropa holgada, liviana y de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo.



La hidratación es otro aspecto central. No hay que esperar a sentir sed para tomar agua, sino beber líquidos de manera regular antes, durante y después de cualquier actividad. En niños y adultos mayores, este punto es especialmente importante, ya que pueden no percibir la sed de manera adecuada.

Para prevenir el agotamiento por calor y el golpe de calor, además de una buena hidratación, se recomienda prestar atención a la alimentación. En el caso de los lactantes, se sugiere ofrecer el pecho con mayor frecuencia. A los niños, brindarles abundante agua segura y jugos naturales a lo largo de todo el día.

También se aconseja evitar las bebidas con cafeína o con alto contenido de azúcar, como las gaseosas, así como las bebidas excesivamente frías o calientes. Del mismo modo, es preferible no consumir comidas pesadas durante los días de calor intenso.

Se remarca la importancia de no consumir bebidas alcohólicas, ya que el alcohol aumenta la temperatura corporal y favorece la pérdida de líquidos, elevando el riesgo de deshidratación y otros trastornos asociados al calor.