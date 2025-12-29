A las piñas con los ladrones: se colgó de la camioneta para evitar el robo

Otro violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad, esta vez fue en Cañuelas, donde dos ladrones intentan sorprender a una pareja para robarle su camioneta. En las imágenes se observa cómo, en cuestión de segundos, los ladrones se abalanzan sobre la camioneta e intentan llevársela por la fuerza, con golpes, empujones y amenazas.

Ante el ataque, la pareja de la víctima reaccionó de inmediato y se colgó de la puerta del utilitario para impedir la fuga. La situación escaló aún más cuando un vecino, que trabajaba como albañil en la cuadra, se arrojó de lleno dentro del vehículo y se enfrentó cuerpo a cuerpo con los delincuentes.

El forcejeo, los gritos, golpes y la llegada de otros vecinos obligaron a los atacantes a desistir. Sin embargo, pese al esfuerzo y la valentía de quienes intervinieron, los dos delincuentes lograron huir del lugar.

El hecho generó conmoción en el barrio y volvió a encender la alarma por la inseguridad en Cañuelas, donde los vecinos reclaman mayor prevención ante la ola de inseguridad.