"¡Chorros, corruptos!": el tenso cruce de Javier Milei con los periodistas que le preguntaron por Adorni en el Congreso

El Gobierno nacional mantiene aún la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada por una investigación de "espionaje ilegal". En este contexto y luego de la exposición de Manuel Adorni en el Congreso, Javier Milei protagonizó un nuevo y violento episodio contra la prensa en los pasillos del recinto.

El mandatario ignoró las consultas formales de los cronistas parlamentarios y reaccionó con agresiones verbales.

El tenso momento quedó registrado en un video donde se observa al jefe de Estado caminando junto a su comitiva, mientras es abordado por los trabajadores de prensa. En medio del tumulto, los cronistas intentaron obtener declaraciones sobre su visión de los hechos acontecidos con su Jefe de Gabinete.

"¿Cómo calificó lo de hoy, Presidente?" y "¿Alcanza con lo de hoy, Presidente?", fueron las preguntas de los periodistas que buscaban una evaluación oficial. Lejos de detenerse a dialogar o excusarse cordialmente, Javier Milei miró hacia el sector donde se encontraba la prensa y lanzó a los gritos: "¡Chorros! ¡Corruptos!".

Enfrentamientos entre algunos diputados y Adorni:

El jefe de Gabinete Manuel Adorni expuso en el Congreso durante casi siete horas, respondió preguntas de los legisladores y recibió duros cuestionamientos.

Entre las críticas están, por ejemplo, la de Myriam Bregman: "Mientras usted se creía gracioso diciendo que se estaba 'deslomando', la gente lo llama 'aloe vera' por las propiedades que le iban descubriendo".

Además, la diputada relató que se le solicitó retirar un cartel colocado en su banca con una imagen del jefe de Gabinete y una frase crítica, bajo el argumento de que podía dañar el mármol del recinto.

Por su parte, Germán Martínez expresó: "Esta sesión no debió haber ocurrido porque el jefe de Gabinete debería haber renunciado". Además, sostuvo que "se ha montado una especie de show" en la sesión y resaltó que “nunca tuvo que ir el presidente a bancar” a un jefe de ministros.

Otro que fue contundente con su cuestionamiento fue Pablo Juliano: “Nos metieron en un ajuste en donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus propios números y obligás a que la Argentina haga contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado”, dijo en unos de los tramos.

“¿Qué está esperando para renunciar?” le dijo en medio de un clima de tensión que se traducía en gritos en el recinto.