Un Policía de la Ciudad mató de 10 tiros a una delincuente y quedó detenido en La Matanza

Una balacera despertó a los vecinos de Da Vinci y Montgolfield, en González Catán. Un móvil se presentó en el lugar y constató que se había tratado de un tiroteo entre un oficial inspector de 48 años de la Policía de la Ciudad y una dupla de delincuentes conformada por un hombre y una mujer.

El hecho ocurrió cuando la pareja, a bordo de una moto Honda Wave 110 blanca que iba en sentido a la Ruta 3, intentó asaltar al efectivo que se encontraba fuera de servicio. El hombre sacó su arma de fuego y disparó al menos 10 veces, dejando como resultado, la muerte de la ladrona de 20 años.

El cómplice, que también recibió impactos de bala, abandonó la moto y se fugó a pie dejando un rastro de sangre en la calle. La delincuente fue trasladada de urgencia al Hospital Favaloro de La Matanza, pero ingresó sin vida.

La policía científica secuestró en la escena 10 vainas servidas calibre 9mm, tres proyectiles enteros, una réplica de arma de fuego similar a una pistola y una gorra negra.

La UFI Temática Homicidio de La Matanza, a cargo del Dr. Arribas, dispuso la aprehensión del inspector Camejo, el secuestro de su arma reglamentaria y el traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la autopsia.

Camejo quedó imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y será indagado en las próximas horas. El fiscal deberá determinar si el policía hizo uso de la legítima defensa o si se excedió.