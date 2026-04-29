Entró sacado a la panadería, le apuntó a un cliente y se llevó la recaudación

Un delincuente armado protagonizó un violento robo en una panadería del barrio San Cayetano, donde amenazó a un cliente y se llevó la recaudación del día en Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 en un comercio ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Tres Arroyos, cuando el asaltante ingresó a cara descubierta y sorprendió a quienes se encontraban en el local.

Según relataron testigos, el hombre extrajo un arma de fuego y apuntó contra un cliente mientras exigía el dinero de la caja al grito de “rápido, la plata o te pego un tiro”, lo que desató la desesperación de las víctimas.

“Llevate todo, no dispares por favor”, le suplicaban, en un intento por evitar que la situación escalara.

En pocos segundos, el delincuente tomó el dinero de la recaudación y también mercadería en exhibición, para luego darse a la fuga.

De acuerdo con las primeras informaciones, si bien el asaltante actuó solo dentro del local, un cómplice lo aguardaba en un vehículo con el motor en marcha en la puerta, lo que facilitó la huida.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes ya se encuentran en poder de los investigadores para intentar identificar a los responsables.

Tras el asalto, los propietarios del negocio evaluaban reforzar las medidas de seguridad, entre ellas la colocación de rejas para atender al público desde el interior del local.