Debía varios meses de alquiler y el dueño del local la mató en el negocio de cotillón

Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo en un local de cotillón en La Plata, luego de que el dueño del comercio, de 49 años, extrajera un revólver en medio de una discusión por una deuda de alquiler.

El hecho ocurrió en un negocio ubicado en la calle 37 entre 9 y 10, donde la víctima, identificada como Paula Lastiris, se encontraba atendiendo detrás del mostrador cuando fue atacada.

Según las primeras investigaciones, el acusado mantuvo una discusión con la mujer por cuestiones vinculadas al alquiler del local y, en ese contexto, sacó un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la víctima.

Lastiris fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció como consecuencia de la herida sufrida.

Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, pero fue localizado poco después en la zona de calle 35 entre 5 y 6, en el marco de un operativo desplegado por personal de la Jefatura Departamental y de la comisaría 2da.

De acuerdo con voceros policiales, los efectivos interceptaron al hombre mientras caminaba por la vía pública y, tras darle la voz de alto —“¡Quedate ahí! ¡Levantá las manos!”—, lograron reducirlo y colocarle las esposas. “Lo tenemos”, comunicaron los agentes a través del handy.

Durante el procedimiento se le secuestró un arma de fuego que se presume fue utilizada en el crimen.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso las primeras medidas de prueba para esclarecer la mecánica del homicidio y determinar las responsabilidades del detenido.