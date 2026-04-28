“Si llega a ganar este loco en 2027, prepárense”: la advertencia de Fantino sobre la posibilidad de que Milei sea reelecto

En Carnaval Stream, Alejandro Fantino largó un enigmático cuando su par, Jorge Rial, planteó que los factores de poder en el país pensaban relanzar la candidatura de Mauricio Macri.

Con la idea de que se necesita una cara amable para comandar el gobierno de derecha y hacer los cambios necesarios para dejar atrás el país que dejó el peronismo, es que surge el nombre Mauricio Macri, fundador del PRO para reemplazara a Javier Milei.

Sin embargo Alejando Fantino marcó que en realidad el ‘círculo rojo’ tiene otros nombres en mente, entre ellos el de un ex integrante del gobierno libertario que podría cosechar los votos de Milei y sumar otros que se han ido.

“Se están apurando a buscar una alternativa porque saben que serán apedazados a cuchillo”, afirmó Fantino sin revelar el nombre en cuestión.

¿Qué pasa si Milei es reelecto?

El interrogante fue planteado en el programa de stream. Viviana Canosa planteó el cansancio de trabajar con un núcleo chico y Jorge Rial bajó la discusión a tierra: “Si gana, habrá que soportar. Así funciona la democracia la Democracia”.

“Si la gente tiene motivo para votarlos, bueno”, agregó Canosa. Y bromeó: “¿Quién manejaría la Sala de Prensa? ¿Conan?”.

“Milei no vende humo como Néstor”:

Por otro lado, Fantino marcó su postura positiva sobre el presidente y las diferencias que encuentra con Néstor Kirchner. A pesar de su pensamiento, la mesa le recordó la avanzada de Nestor contra la Corte Suprema y el Grupo Clarín.

“Tengo un presidente que me identifica y que realmente va contra los grandes y contra el sistema. No vende humo como Néstor”, aseguró.

“Rocca quiere llevarse puesto a Milei”:

Por su parte y en otro tramo del programa, Jorge Rial planteó que Paolo Rocca, CEO de Techint, estaría impulsando la candidatura de Mauricio Macri, no por afinidad con la sociedad sino por su enfrentamiento con Javier Milei.

“Rocca no hace esto porque nos quiere a nosotros los argentinos, por ser patriota. Es porque de orto a Milei y se lo quiere llevar puesto, es claro. Todos los movimientos en contra de algún Gobierno tuvieron la base en empresarios y en el mundo de las finanzas”, explicó Rial.

“Yo veo al Gobierno nervioso”:

Llegado su turno, Fabián Doman planteó una lectura sobre el momento que atraviesa el Ejecutivo nacional. Sugirió que hay inquietud interna por números que no terminan de cerrar y por la dificultad de sostener un rumbo claro.

“No siempre ha gritado Milei. Por momentos ha estado tranquilo y ahora lo veo nervioso. El internismo del gobierno y su nerviosismo es porque siente que algo no va bien”, dijo Doman.

Y agregó: “Deben ver números de la economía que no se los esperaban”.