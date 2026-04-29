Enrique Macaya Márquez tiene 91 años y va por un nuevo récord: la divertida publicidad con Cabify

Argentina es una tierra de hombres récords en torno al fútbol y en particular en relación a la Copa del Mundo. Sin embargo, no todos actuaron en el campo o en el banco de suplentes. Es el caso de Enrique Macaya Márquez, histórico periodista deportivo del país, que ostenta una marca imbatible.

Desde Suecia 1958 en adelante, Macaya cubrió todos los Mundiales. Y ahora, con 91 años, quiere ampliar su récord yendo a Estados Unidos, México y Canadá. La historia fue recogida Cabify, quién lanzó una publicidad donde el periodista no encuentra forma de ir: participa de concursos, visita a una bruja y llama a viejos contactos.

“¿No falta nadie?”, dice Macaya al ver un móvil. Finalmente, caminando por las calles de Buenos Aires, ve un anuncio de la aplicación de transporte. “¿A dónde va?”, le pregunta el chófer. “A Kansas City”, responde. Sorprendido, le aclara que son 14 días de viaje.

La trayectoria de Macaya Márquez

En televisión comenzó en 1966 en Canal 7, donde comentó partidos junto con Horacio García Blanco. Entre fines de los años 1970 y mediados de 1985 continuó su labor en ATC y, desde 1985, condujo uno de los ciclos más icónicos del país: Fútbol de Primera.

El programa, que duró hasta 2009, repasaba todos los goles de la fecha y se convirtió en un clásico multipremiado y que quedó asociado de forma directa a la imagen de Macaya.

El periodista también fue comentarista de peleas de boxeo internacional, entre ellas, varias defensas de Carlos Monzón. A su vez, fue parte de varias duplas legendarias del periodismo deportivo, como la que formó con el recientemente fallecido Marcelo Araujo que inmortalizó el “¿estas crazy, Macaya?”.

Lejos de quedarse en el tiempo y siempre actualizado a los debates actuales del deporte, Macaya se animó a dar definiciones sobre el VAR: "Me gusta como intención y como idea, pero no cómo la llevan a la práctica. Tiene limitaciones muy grandes"