"Tranquilícese, presidente": el consejo de Pergolini a Milei por la advertencia a Luciana Geuna sobre “tenerla un 95% presa”

Mario Pergolini volvió a meterse en la política con un descargo que mezcló ironía, preocupación y críticas directas hacia el presidente Javier Milei por su cruzada con Luciana Geuna y TN tras haber grabado videos dentro de la Casa Rosada. "Disculpen, esto es un poco un poco fuera del programa porque nos llamó la atención", comenzó diciendo el periodista.

"La semana pasado hubo un problema con unos periodistas en la Casa de Gobierno, que estuvieron con estos lentes que filman en lugares normales. Podremos discutir si estaba bien o estaba mal, tampoco era una locura, pero eso hizo que se cierre el lugar donde están todos los corresponsales acreditados de los medios en la Casa Rosada”, continuó.

"Si usted dice que tiene en un 95% presa a una periodista, teniendo el control de las fuerzas, la verdad es que asusta", expresó Pergolini.

En este marco, también le dijo a Milei que deje de ponerle sobrenombres ridículos a la gente y que si quiere directamente los insulte, "si tiene los huevos".

Previamente, entre los twits que Javier Milei compartió y publicó en su red social, resalta uno que expresa: “BASURAS INMUNDAS. Geuna, Salerno, Productores y autoridades de TN delincuentes. Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades. CIAO!”.

La palabra de Geuna: “No fue una grabación clandestina”

La periodista se refirió a la denuncia penal que le hizo Casa Militar por un informe en Casa Rosada que se publicó la semana pasada y aseguró que “no fue una grabación clandestina”.

“Nos gusta mucho hacer este programa. Lo pensamos cada domingo buscando ser precisos, creativos, tener buena información, contarte historias, investigar, hacerlo cada vez mejor”, comenzó diciendo Geuna en su programa “¿Y mañana qué?".

Y siguió: “Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho (Salerno), que tiene 23 años y hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada y trabaja rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente. Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos”.

Geuna explicó que todas las imágenes que se tomaron de los pasillos de la Casa Rosada son en áreas de libre circulación y que se había avisado previamente al Gobierno. “Por supuesto no fue una grabación clandestina”, enfatizó. También contó que este lunes se hará una presentación en la Justicia con todo el material recabado.

“Para que se den una idea, cada una de las imágenes que grabamos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los alumnos van de visita guiada a la Rosada, y con sus celus, registran el recorrido. También aparecen en Google Street View”, aseguró.

Más adelante dijo: “A pesar de todos nuestros recaudos, el informe se prestó a confusiones. Lo sentimos. Creo profundamente en el aprendizaje que dejan estas situaciones".