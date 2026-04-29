"Si abrís el local, te matamos”: amenazas con el sello de la mafia china y $184 millones

El dueño de un supermercado fue amenazado de muerte con un mensaje atribuido a la denominada “mafia china”, mientras que en un operativo posterior la policía secuestró 184 millones de pesos, dos pistolas calibre 9 milímetros y detuvo a dos sospechosos de nacionalidad china.

El hecho se registró en un comercio ubicado sobre la calle Fleming al 41, donde la víctima encontró pintadas con aerosol rojo en letras chinas sobre la fachada con la advertencia: “Si abrís el local, te matamos”.

A partir de la denuncia, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) identificaron como presuntos autores de las amenazas a Ni Fei (38) y Liao Deping (36), quienes habían llegado al lugar en una camioneta Toyota Hilux SW4.

En el marco de la investigación, los agentes realizaron un allanamiento en otro supermercado situado en Cerrito al 300, a unas seis cuadras del comercio intimidado.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron a Deping en la zona de cajas, mientras que Fei fue detenido cuando dormía en una habitación ubicada en la parte trasera del local.

En el operativo se secuestró una suma de 184 millones de pesos que estaba guardada en una valija junto a una mesa de luz, además de dos armas de fuego sin documentación, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Además, en el estacionamiento del supermercado fue hallada la camioneta empleada por los sospechosos.

Según declaró el comerciante amenazado, desconocía a los autores pero aseguró sentir temor debido a que “son personas violentas”. También indicó que el color rojo utilizado en la pintada está vinculado a prácticas intimidatorias asociadas a la denominada “mafia china”, en alusión a la sangre de las víctimas.

De acuerdo con la principal hipótesis, los agresores habrían buscado impedir la apertura del local o exigir el pago de dinero a cambio de protección.

Por disposición de la fiscal Florencia Salas, Ni Fei quedó detenido acusado de coacción y tenencia ilegal de armas, y fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán. En tanto, Liao Deping fue notificado del inicio de una causa por el delito de coacción.

Por su parte, la Municipalidad dispuso la clausura del supermercado allanado por no contar con las medidas de seguridad correspondientes.