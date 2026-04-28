Un delivery se defendió a los tiros de un robo en una estación de servicio y baleó a un motochorro

Un repartidor se defendió a los tiros de un intento de robo y baleó a uno de los delincuentes durante un violento hecho ocurrido en la madrugada en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

Todo sucedió alrededor de la 1.30 en una estación de la petrolera Axion Energy ubicada en la intersección de las calles San Martín y Matheu, donde el delivery cargaba combustible en su motocicleta.

Mientras aguardaba que finalizaran de llenar el tanque, el hombre advirtió la presencia de dos motochorros que merodeaban el playón con actitud sospechosa y que, momentos después, se dirigieron hacia él con aparentes intenciones de asaltarlo.

Ante esa situación, el repartidor extrajo un arma de fuego que llevaba en el interior de la mochila térmica y abrió fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos en pleno predio de la estación de servicio.

Durante el enfrentamiento, el playero que se encontraba trabajando en el lugar quedó en medio de la balacera y buscó resguardarse detrás de los surtidores para evitar ser alcanzado por los proyectiles.

Como consecuencia de los disparos, uno de los asaltantes resultó herido, aparentemente en una pierna, lo que quedó evidenciado cuando, tras el hecho, se lo escuchó quejarse mientras escapaba junto a su cómplice.

Los delincuentes intentaron huir en la moto en la que se movilizaban, pero perdieron el control y chocaron contra una columna de alumbrado público, tras lo cual cayeron al suelo y continuaron la fuga a pie, dejando abandonado el rodado en el lugar.

Voceros policiales señalaron que el vehículo fue secuestrado para peritajes, mientras que tanto el repartidor como el empleado de la estación resultaron ilesos.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que procura identificar y detener a los sospechosos.