María Becerra: “Si sos vago no llegás a ningún lado”

La Experiencia Endeavor Sub 20, un evento para jóvenes emprendedores, dejó varias postales y perlitas, entre ellas, un discurso de María Becerra que rápidamente se viralizó y terminó en una ovación, como si se tratara de uno de sus shows.

“Vos podés tener talento para cantar pero si viene una nueva ola de artistas, por ejemplo, hay que saber reinventarse”, explicó. “No hay que cerrarse, hay que estar dispuesto a aprender”, agregó. “Si sos vago, no llegás a ningún lado”, sentenció.

La cantante también se refirió a la exposición y al éxito. “Yo creo que nadie está preparado para la fama”, detalló. “No es algo a lo que nunca te terminás de acostumbrar”, agregó. “Es importante tener un entorno que te cuide”, explicó.

“Vienen los amigos del campeón y los aplaudidores, por eso es importante mantener esos vínculos de cuando no eras nadie, los que te dicen la verdad aunque duela”, relató.

“Traten de darle lugar a sus pasiones, la vida sin algo que no te mueva no tiene sentido”, dijo dirigiéndose al público presente, conformado en su mayoría por emprendedores. En relación a consejos aseguró que se planteaba “pequeños objetivos” que la iban llevando a la meta paso a paso.

“Esas pequeñas metas me llevaron a un total, a poder cumplir con los grandes objetivos”, agregó Becerra ante un Movistar Arena colmado. “Lo primordial es la creatividad, si hay una idea buena, no necesitás mucho”, alentó.