Un pasajero boliviano llevaba USD 175.000 en una heladerita y lo descubrieron

En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) identificó, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a un joven de nacionalidad boliviana que llevaba más de 175 mil dólares en una conservadora y quedó acusado por el delito de lavado de activos.

La presente intervención estuvo a cargo de la Comisaría Terminal de Ómnibus de CABA, en el contexto de un operativo prevencional desarrollado en la estación de Liniers.

Ante tales circunstancias, los efectivos de la nombrada dependencia procedieron a la fiscalización de un equipaje correspondiente a un individuo que se hallaba próximo a abordar un micro con destino a La Quiaca, provincia de Jujuy.

Acto seguido y al efectuar el respectivo pesaje por el equipo de Rayos X, los uniformados detectaron una serie de anomalías en el interior de una conservadora portátil. Particularmente, se hallaron elementos compatibles con paquetes compactos.

Posteriormente se realizó la apertura de la misma, constatándose allí dentro varias divisas extranjeras (dólares estadounidenses) que se encontraban acondicionadas y ocultas entre bebidas.

Por consecuencia se tomó comunicación con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6, a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky y con intervención de la Secretaría N°12 del Dr. Guillermo Brugo, que dispuso el inmediato conteo del dinero descubierto.

Este arrojó como resultado un total de 175.700 dólares. La judicatura ordenó también la imputación del implicado y el secuestro del dinero, dos teléfonos celulares, la conservadora en cuestión y documentación de interés para la causa.

El imputado, de nacionalidad boliviana y 23 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor aguardando las actuaciones procesales de rigor.