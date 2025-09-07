Paliza histórica del peronismo a LLA en la Provincia de Buenos Aires

Cuando a las 21 se publicaron los primeros resultados oficiales se confirmó la tendencia que varias bocas de urna sugerían a lo largo de los 135 municipios: un contundente triunfo del peronismo.

Fuerza Patria se impuso con holgura en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También ganó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava. La quinta y la sexta fueron las dos únicas buenas noticias para la Libertad Avanza.

Los 13 puntos de diferencia entre ambos espacios terminaron de darle la razón a Axel Kicillof y Sergio Massa en impulsar la estrategia del desdoblamiento.



"Quiero felicitar a todos los candidatos de Fuerza Patria, también a todos los intendentes e intendentas, a Axel (Kicillof), a Sergio (Massa), a Juan (Grabois) y también a Máximo", dijo Cristina Fernandez de Kirchner en un mensaje grabado para toda la militancia.

"Era un mandato cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública, cuidar el trabajo. Hoy, con el veredicto de la urnas, digo que nos comprometimos y cumplimos. Acá estamos", dijo un eufórico Axel Kicillof, uno de los grandes vencedores de la noche.

"Gracias a los que permitieron forjar la boleta de Fuerza Patria. Gracias Sergio, Gracias Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario", agregó luego el gobernador en un discurso que parece dejar atrás el tormentoso momento de internas que vivió el peronismo antes de los comicios.

El llamado de Milei a realizar una “profunda autocrítica”

Consumada la derrota, el presidente apareció en el escenario que la Libertad Avanza montó en la ciudad de La Plata.

Con tono mesurado, Milei aseguró que analizarían los resultados y que estos darían lugar “a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en donde nos hemos equivocado, las vamos a corregir".

¿Cómo quedó conformada la Legislatura bonaerense?

El triunfo en la mayoría de las secciones le permitió al oficialismo provincial recuperar el quórum en el Senado. En la Cámara alta, Fuerza Patria puso 10 de las 21 bancas en juego y capturó 13 escaños. Por ende, llegará a 24 de 46.

En Diputados, por su parte, pasará de 37 a 39, aunque el Gobierno local deberá pedir ayuda allí para sumar 47 y activar el recinto.

El tándem LLA + Pro logró ganar seis bancas de diputados y tres de senadores. El radicalismo, que compitió como “Somos Buenos Aires”, retrocedió cinco casilleros en la cámara baja y se mantuvo sin cambios en la alta.