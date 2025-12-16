La Fórmula 1 vuelve a Portugal en 2027 y 2028 con carreras en Portimão

El Campeonato Mundial de Automovilismo regresará al país europeo tras un acuerdo por 2027 y 2028. Las carreras se disputarán en el Autódromo Internacional do Algarve, conocido como Portimão.

El anuncio oficial se conoció en las últimas horas y confirma el retorno del Mundial a suelo portugués. La decisión se enmarca en un convenio de dos años con autoridades nacionales y el sector turístico. Así, la Fórmula 1 en Portugal volverá a ser parte del calendario internacional.

El circuito de Portimão ya fue sede del campeonato en 2020 y 2021. Aquellas ediciones se realizaron tras la reanudación de la actividad luego de la pandemia. Su trazado se destacó por ofrecer carreras dinámicas y con sobrepasos.

Desde la organización destacaron el entusiasmo del público local. La afición portuguesa mostró una fuerte respuesta en sus anteriores presentaciones. Ese antecedente fue clave para concretar el regreso de la Fórmula 1 a Portugal.

Portugal albergó su primer Gran Premio en 1958, en la ciudad de Oporto. Luego, el Mundial pasó por circuitos como Monsanto y Estoril a lo largo de su historia. El país forma parte de los 75 años de trayectoria del campeonato.

Grandes figuras dejaron su huella en pistas portuguesas. Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna y Nigel Mansell lograron victorias en suelo luso. Con este regreso, Portugal volverá a escribir un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1.

“Tengo mucha esperanza para Colapinto en 2026”:

En un contexto de noticias en torno al automovilismo, el periodista, productor, organizador de competencias, Felipe Mc Gough habló sobre Franco Colapinto en una entrevista. Habla sobre el “malísimo” auto con el que corrió Franco.

Expresó que “no hubo desarrollo, que el equipo estaba muy enfocado en hacer lo que tenía que hacer para el 2026 y tanto Gasly como Colapinto le pusieron el pecho a las balas”. Además aseguró que “quedó en el equipo y que está con un potencial de auto y equipo más ordenado”.

“Va va a poder mostrar su potencial y espera que el auto acompañe”, agregó.