Caminaba con actitud sospechosa, dijo que llevaba comida y le descubrieron herramientas y relojes robados

Un hombre fue detenido a la madrugada cuando caminaba con actitud sospechosa por un callejón paralelo a las vías del ferrocarril, a la altura de calle España, y se constató que transportaba una gran cantidad de herramientas y relojes de presunto origen ilícito.

El procedimiento se registró cerca de las 3 de la mañana, cuando móviles de prevención municipal del Centro de Operaciones Zárate (COZ) interceptaron al sospechoso mientras circulaba con una mochila y una bolsa. Al ser consultado por el personal, el hombre aseguró que llevaba comida

Tras la intervención de personal policial que cumplía servicio adicional, se realizó una requisa en la que se hallaron herramientas aparentemente nuevas y relojes, sin que el hombre pudiera justificar su procedencia.

Ante esta situación, el sospechoso fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 1ra de Zárate junto con los elementos secuestrados, quedando a disposición de la Justicia.





Las autoridades informaron que los posibles damnificados pueden acercarse a la seccional policial con la documentación correspondiente para acreditar la propiedad y recuperar los objetos robados.