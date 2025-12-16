Tiró el celular a la casa de un vecino, el ladrón trepó el portón para robárselo y golpeó a la víctima para poder escapar

Un violento asalto ocurrió en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, cuando un delincuente golpeó a un joven para robarle el celular en medio de un forcejeo.

El hecho ocurrió en la intersección de La Paz y avenida Cristianía, cuando la víctima caminaba por la zona y advirtió que un ladrón lo seguía con claras intenciones de robo. En ese contexto, y con el objetivo de evitar que le sustrajeran el teléfono, el joven arrojó el celular hacia el interior de una casa lindera.

Lejos de desistir, el asaltante escaló el portón de rejas de la vivienda, tomó el dispositivo y fue enfrentado por la víctima, lo que derivó en un forcejeo entre ambos.

El delincuente atacó a trompadas al joven cuando la víctima intentaba evitar que saltara hacia a la calle para darsea la fuga. Finalmente el ladrón se salió con la suya y logró escapar con el dispositivo móvil.