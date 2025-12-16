“Callate porque te mato”: brutal robo a mano armada en una joyería de Rosario

Un violento robo a mano armada se produjo en una joyería de la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde dos delincuentes redujeron a la dueña del local y se llevaron alhajas y relojes, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió cerca del mediodía cuando uno de los asaltantes ingresó al comercio simulando ser un cliente. El joven apoyó un reloj sobre el mostrador con el pretexto de hacerlo arreglar, pero segundos después extrajo un arma de fuego de la cintura, apuntó a la cabeza de la comerciante y la arrojó al piso, mientras le tapaba la boca. "Callate porque te mato", la amenazó.

“Socorro, me van a matar”, se escucha gritar a la mujer en las imágenes, mientras intenta resistirse como puede. Con la situación controlada a los gritos y bajo amenaza, el asaltante abrió la puerta del local para que ingresara un cómplice que lo aguardaba afuera.

El segundo integrante de la banda estaba disfrazado de repartidor y llevaba una mochila de una conocida aplicación de delivery, una maniobra clave para no levantar sospechas en plena calle.

Ya dentro, el falso delivery fue directo al exhibidor y comenzó a cargar el botín. Según denunció la víctima, los ladrones se llevaron tres paños con medallas de plata, uno con pulseras de plata y otro con aros de acero. Además, sumaron cinco relojes que guardaron rápidamente en la mochila.

Tras concretar el robo, los dos delincuentes escaparon del lugar. Detrás de ellos, la dueña del comercio logró incorporarse y salió a la vereda a pedir auxilio a los gritos, visiblemente conmocionada por la violencia del ataque.

. El caso quedó en investigación y las cámaras de seguridad del local se convirtieron en una prueba clave para intentar identificar a los asaltantes, que hasta el momento permanecen prófugos.