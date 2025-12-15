Con el aporte clave de un drone, cayó un temible narco de alto perfil vinculado a la banda “Los Menores”

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe informó este fin de semana dos detenciones relevantes en el marco de investigaciones por delitos graves cometidos en el sur provincial. En procedimientos diferenciados, la Policía de Investigaciones (PDI) capturó a Darío Oscar M., alias “Cheche”, mientras que la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) detuvo a Luis Daniel Palavecino, señalado como integrante de una organización narcocriminal de alta peligrosidad.



La detención de Palavecino se concretó el sábado en una localidad cercana a Rosario, en el departamento San Lorenzo. Según explicó el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, la captura fue el resultado de tareas de inteligencia y seguimiento realizadas por personal de la Ciope, con apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales. “Se contaba con información de que se encontraba en un festejo de cumpleaños, en una vivienda tipo casa de fin de semana. A partir de esa confirmación visual, se procedió a interceptarlo y detenerlo de manera inmediata”, detalló.





Santantino remarcó que Palavecino está vinculado a la banda conocida como “Los Menores”, dedicada al tráfico de estupefacientes y asociada a múltiples hechos de violencia armada. Además, destacó que se trata de una detención de alto impacto: “Forma parte de los 15 recapturados de alto perfil que llevamos en la provincia desde el inicio de la gestión, y es el noveno caso logrado a partir del sistema de recompensas”.

En Cañada de Gómez

En paralelo, la Policía de Investigaciones, a través de la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP), logró detener a Darío Oscar M., alias “Cheche”, quien se encontraba prófugo y tenía pedido de captura por amenazas calificadas, abuso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego. El director de la PDI, Cristian Fabiani, explicó que la unidad había sido asignada a su búsqueda hacía dos meses, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez.