"Vida en los extremos": Comenzó la nueva expedición del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute y la UBA que culminará en Puerto Madryn

En esta ocasión, bajo el nombre “Vida en los extremos”, un equipo de científicos liderados por la bióloga María Emilia Bravo llega nuevamente al Mar Argentino para desentrañar los secretos de ecosistemas marinos poco explorados, como las comunidades quimiosintéticas que habitan en las filtraciones de gas metano.

Esta campaña comenzó el 14 de diciembre de 2025 de la mano del Schmidt Ocean Institute. A bordo del buque oceanográfico Falkor (too), un equipo de 25 especialistas argentinos y extranjeros estudiará las filtraciones de gas metano que emergen desde el fondo marino y sostienen ecosistemas únicos.

Que, a diferencia de la vida en la superficie, estos organismos no dependen del sol, sino de reacciones químicas que les permiten obtener energía en condiciones hostiles para la mayoría de las especies.

Gusanos tubícolas, mejillones, almejas y microorganismos altamente especializados forman parte de estos ambientes, que además cumplen un rol clave en la regulación de gases de efecto invernadero.

El equipo realiza al menos 15 inmersiones con un ROV de alta tecnología, capaz de descender a grandes profundidades y capturar imágenes inéditas, además de recolectar muestras de sedimentos, agua, rocas y fauna bentónica.

La información obtenida permitirá ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del Atlántico Sur y aportar datos fundamentales para el monitoreo del cambio climático y la gestión ambiental de las aguas profundas.

Al igual que en la expedición anterior, el público puede seguir el trabajo científico en vivo y en tiempo real a través de las plataformas digitales y redes sociales del Schmidt Ocean Institute. Las transmisiones muestran cada inmersión del ROV, las conversaciones a bordo del buque y el detrás de escena de la investigación.

Además, los espectadores tienen la posibilidad de enviar preguntas y recibir comentarios de los investigadores, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa.

El streaming de “Vida en los extremos” estará disponible durante toda la duración de la campaña, hasta el 10 de enero de 2026, fecha en la que el Falkor (too) arribará a Puerto Madryn.

Se puede ver a través del siguiente link: https://www.youtube.com/live/ZCEBgJ8DAK4?si=N875PB-obHQksmqR