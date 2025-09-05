“No me rompan las bolas con eso”: el enojo de José Luis Espert cuando le preguntaron por su vínculo con Diego Spagnuolo

José Luis Espert, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires en octubre, se mostró incómodo cuando le preguntaron por su vínculo con Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia de Discapacidad, responsable de los audios que se filtraron donde se habla de supuestas coimas. "No me rompan las bolas con eso", respondió enojado.

"Lo conocí como he conocido a 10 millones de personas... No me rompan las bolas con eso", dijo el diputado nacional en la entrevista radial sobre el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Esto que quiere meter parte del periodismo que yo le presenté Spagnuolo a Milei, yo sé lo que buscan: como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo detrás de Espert", agregó en su interpretación.

Aunque trató de bajarle el precio al vínculo y de tachar todo como una operación, fuentes con conocimiento de los inicios del aparato libertario le aseguraron a la prensa que fue el propio diputado el que acercó a Spagnuolo y el Presidente. Fue en la pospandemia, cuando empezaba a diseñarse una alternativa libertaria para competir en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires.

A esto se suman fotos difundidas en redes sociales, sobre todo por sectores del kirchnerismo, que indicarían que el vínculo es de larga data.

En declaraciones radiales, Espert negó que Spagnuolo le hubiera hablado del tema de las coimas, porque su relación fue hasta 2021 y "después nunca más", sólo para contradecirse minutos más tarde y admitir que tuvo alguna reunión vinculada a ANDIS, cuando Spagnuolo era director de la agencia.

"Tuve alguna reunión vinculado con el ANDIS pero por cuestiones presupuestarias, porque yo soy el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y en el Congreso se estuvo tratando un proyecto de discapacidad vinculado con el ANDIS donde había que hacer evaluaciones del costo fiscal de eso. Yo, como presidente de la comisión de Presupuesto, en un rol totalmente institucional, le pedí a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la valuación de los costos fiscales del proyecto", explicó.

Espert insistió con que el vínculo que buscan achacarle con Spagnuolo es una operación: "Me van a operar y con muchas otras cosas. Y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias que quieran. Las campañas sucias no sirven cuando las cosas del lado del Gobierno se está haciendo muy bien".

Para finalizar, consultado sobre por qué Spagnuolo habló de las coimas, Espert simplemente dijo: "No lo sé, no tengo la menor idea. Pregúntenselo a él, chicos".