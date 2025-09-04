"Se metieron con mi hermana": Milei cerró la campaña en Buenos Aires, defendió a Karina y dijo que se registra un “empate técnico”

En medio de un amplio operativo de seguridad que combinó diversas fuerzas y unidades, La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña bonaerense en el barrio Trujui de Moreno. Fue con un Javier Milei que durante media hora habló del escándalo de los audios, hizo una defensa de su hermana Karina, apuntó contra el kirchnerismo, llamó con insistencia a votar y habló de un posible “empate técnico” en los comicios del próximo domingo 7 de septiembre.

Para defender a Karina, Milei acusó a la oposición de lanzar “operetas e injurias”. La presentación del mandatario fue posterior a 24 horas de cruces y máxima tensión entre la administración libertaria y la bonaerense de Axel Kicillof. El Presidente no eludió el tema: por el contrario, recordó al incidente de Lomas de Zamora, ocurrido la semana pasada, en el que le lanzaron un piedrazo y la caravana debió ser evacuada.

Tras haber ingresado en medio de la gente, Milei se refirió al escándalo de los audios de su hermana Karina, por el que hay una denuncia penal y se presentó una cautelar para evitar próximas difusiones. “En la desesperación total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, gritó. Y apuntó: "El kirchnerismo inmundo se cargó la vida del fiscal Nisman".

Poco después, Milei hizo un fuerte llamado a que la gente vaya a votar, en línea con una preocupación del espacio, de que haya baja participación como vino sucediendo en varias provincias. “Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”, insistió en alusión al contexto de baja participación electoral que varias consultoras anticipan para este domingo.

“Hoy todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico, esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que votos de acá y allá definirán qué fuerza triunfará y también que cada voto individual vale, más que una elección normal”, advirtió.

Además, Milei volvió a llamar “enano soviético” a Kicillof. “El ´soviético´ sabe que tiene que desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar. Lo hacen para que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más. Ellos utilizan el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie. Estas prácticas terminan con bienes de peor calidad a mayores impuestos", dijo.

“A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”, agregó.

Luego se refirió a los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora. “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos si necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, afirmó.

La exposición del mandatario comenzó cuando faltaban cinco minutos para las 20. Milei irrumpió en el escenario después de haber entrado corriendo entre la gente. De lleno se metió en el escándalo de las últimas semanas, que involucraron los audios. En el escenario lo acompañaban su hermana; el armador Sebastián Pareja y los cabezas de listas de todas las selecciones.

“Saquen al pingüino del cajón”, empezó entonando casi apenas subir al escenario. Y arrancó agradeciendo a Pareja, hombre de las filas de Karina Milei, armador político. Y siguió agradeciendo a su hermana: “Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei, por encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas que vomitan de los rincones de la política todos los días”, apuntó.

En ese tramo también se refirió a la situación judicial del legislador Gerardo Millman. “Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo. Por ejemplo, hoy la Justicia determinó que Gerardo Milmann es inocente después de que lo acusaron de todo tipo de cosas, de tres años que fue calumniado, injuriado y hoy la Justicia dice que no había nadie en esos audios”, señaló.

De cerca lo escuchaban no solo militantes sino también vecinos del lugar, desde las calles o desde sus viviendas. Todos mezclados con la fuerte presencia de las fuerzas en el lugar.

Incidentes en el acto: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

Desde temprano se sintió la tensión entre los simpatizantes libertarios y los opositores que se acercaron para manifestarse en contra del Presidente.

Más allá de diversos cruces verbales, a las 18.40 se registraron los primeros incidentes afuera del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, de Moreno. Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado una burla discriminatoria a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la prensa.

El episodio derivó en algunas trompadas y varios empujones que rápidamente fueron interrumpidos por personal de Gendarmería Nacional, presente para garantizar el orden y reforzar la seguridad que no quiso garantizar el gobierno bonaerense.

Una hora más tarde se vivió la escena más violenta, cuando le partieron una botella en la cabeza a Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar, quien cubría el evento para un medio digital.

“Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue. Yo fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó. Estoy bien, ahora me voy a atender”, le narró lo sucedido Mercatante al resto de la prensa, mientras la sangre manaba de su cuero cabelludo y le caía por el rostro.

Durante la desconcentración, hubo nuevos enfrentamientos y un ataque a pedradas al auto que trasladaba al Presidente. Una vez que se alejó la comitiva, las agresiones continuaron. Más insultos, más proyectiles y nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad, que evitaron que la situación se desbordara.

Cuando ya hacía más de media hora de la finalización del acto, se registraron nuevas corridas que terminaron con la intervención de la Policía Bonaerense, que disparó balas de goma y aprehendió a algunos de quienes protagonizaban actos violentos.

Las provocaciones desde uno y otro lado abundaron a lo largo de la jornada. Una de ellas, provino de la diputada Lilia Lemoine, quien junto a un pequeño grupo de militantes libertarios grabó un video que luego publicó en sus redes sociales. En el mismo, todos a coro cantaban “Kukas tira piedras”, en referencia a lo ocurrido el pasado 27 de agosto en Lomas de Zamora, cuando, en otro acto de campaña, la caravana encabezada por Javier Milei fue atacada a pedradas, por lo que el jefe de Estado y su comitiva debieron ser evacuados.