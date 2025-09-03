“Lo eliminamos”: Trump anunció que Estados Unidos atacó a un barco narco que salió de Venezuela en el que murieron 11 terroristas



“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, dijo Donald Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval, al anunciar que las fuerzas estadounidenses interceptaron una embarcación cargada de drogas.

El estadounidense elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por informarle sobre dicha operación y difundió imágenes del operativo.

El incidente tuvo lugar en aguas internacionales cuando los integrantes del grupo transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos, según trascendidos. “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación”, comunicó Trump.

En el video compartido se observan secuencias del operativo naval llevado a cabo por unidades del Comando Sur. Hasta el momento, Washington no divulgó la ubicación exacta del ataque ni detalles sobre el equipamiento empleado.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio informó en su cuenta de la red social X que, “como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”. Rubio subrayó que la operación tuvo como objetivo una estructura clasificada como amenaza por las autoridades estadounidenses.

Ante la prensa, Trump enfatizó la gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen. Además, el anuncio de este operativo estadounidense surge tras varios días de creciente tensión entre Washington y Caracas, al nivel que el dictador venezolano Nicolás Maduro ha decretado un estado de “máxima preparación” para defenderse de lo que ha calificado como amenazas militares de Estados Unidos.

El mandatario cerró su mensaje con una advertencia: “Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”.

La administración Trump ha acusado públicamente a Maduro de liderar una red de narcotráfico y anunció recientemente el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe sur para una operación contra el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses no han anunciado planes de invasión.