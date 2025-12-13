Escondió tres toneladas de marihuana en un camión maderero pero el escáner lo delató

El narcotráfico encontró un nuevo modus operandi para trasladar marihuana dentro del país: camiones madereros con compartimentos ocultos.

El Escuadrón 7 de Paso de los Libres detuvo la marcha de un semi con acoplado a la altura del Peaje Bonpland sobre la Ruta Nacional 14.

Aunque todo parecía estar en orden, el can detector “Barak” comenzó a ladrar, marcando la posible presencia de narcóticos.

Con la autorización de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Paso de los Libres, el camión fue trasladado al Complejo Terminal de Cargas para realizar un escaneo, donde se detectó la presencia de cuerpos extraños entre el cargamento.

Allí descubrieron que el acoplado tenía armado un doble fondo con tablas de madera. Al inspeccionarlo encontraron 3.695 bultos con una sustancia vegetal parduzca que resultó ser marihuana.

Una semana antes, los uniformados habían parado una unidad con un modus operandi similar.