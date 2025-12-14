La Ciudad compró 120 nuevos móviles, motos y cuatriciclos para reforzar el patrullaje en zonas de boliches

El gobierno de Jorge Macri presentó 120 nuevos móviles que incluyen patrulleros, motos y cuatriciclos que operarán en zonas de bares, boliches y corredores gastronómicos.

“El despliegue alcanza a toda la Ciudad, pero con especial foco en las zonas de alta actividad nocturna, donde aumentamos el patrullaje en un 50%”, explicó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la presentación de los autos en Avenida Adolfo Berro y Sarmiento, en Palermo. Y agregó: “Tenemos una convicción firme: la noche porteña, que tanto nos distingue, merece ser vivida con libertad y tranquilidad. Queremos mucha policía en la calle”.

En los últimos dos años salieron a la calle 3.839 oficiales y ahora la Policía de la Ciudad cuenta con más de 27 mil agentes. En lo que va de 2025 se sumaron 120 patrulleros, 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, 6 unidades de traslados de detenidos, 11 minibuses para traslado de personal, y 200 bicicletas para las comisarías. Los patrulleros contarán con el nuevo ploteo: vehículos de color negro, con puertas y detalles en color blanco.

Durante la actual gestión se priorizó también la inversión en infraestructura: se ampliaron las comisarías comunales 7 (Flores) y 15 (Chacarita), y las vecinales 8C (Villa Lugano) y 4E (Barracas). Se instalaron nuevas cámaras de seguridad en la Ciudad que cubren el 82% del territorio porteño y 350 Puntos Seguros en plazas, parques, centros de trasbordo y estaciones de subte que sirven para llamar directamente al 911 en situaciones de emergencia.

El Gobierno porteño consolidó además el Anillo Digital, que tiene 832 pórticos de lectores de patentes en 74 puntos de accesos a Buenos Aires desde la Provincia. Y creó la Patrulla de Control de Accesos, que vigila los 24 kilómetros de la General Paz y los puentes del Riachuelo. Gracias a esto, los robos presentaron una baja acumulada en 2025 del 28,4%, mientras que los hurtos registraron una disminución del 21,7% en el mismo período. El robo de automotores mostró una caída histórica: en lo que va de 2025 se produjo la menor cantidad de casos en los últimos 23 años, con una disminución del 55% respecto a 2024.

También se reforzó la presencia policial con armas de baja letalidad en zonas comerciales y estaciones de subte, y en lo que va del año ya se realizaron más de 350 operativos de saturación en todos los barrios.

“El refuerzo del patrullaje nocturno es una medida más de la Ciudad para incrementar la presencia policial en las calles y darle así más seguridad a nuestros vecinos: este refuerzo permite maximizar la prevención, aumentar la frecuencia de circulación de móviles y reducir los tiempos de arribo del personal policial ante cualquier emergencia”, aseguró el ministro Horacio Giménez.