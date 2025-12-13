Asaltaron a un Uber, se les quedó el auto en el camino y se lo llevaron empujando

Un conductor de Uber recibió el llamado para un viaje en el barrio Empalme. Sin embargo, al llegar allí, descubrió que era una trampa: cuatro hombres lo asaltaron y se llevaron el coche.

Sin embargo, el plan de los delincuentes fue frustrado por una falla mecánica del Volkswagen Gol que se quedó a mitad de camino.

Los ladrones decidieron empujarlo a pie hasta llegar a la casa de uno de ellos. Sin embargo, las cámaras del 911 los captaron en Miguel de Azcuénaga y Antonio Machado. Ante la sospecha de que podría tratarse de un delito, enviaron a una patrulla.

Al oír las sirenas algunos de ellos lograron fugarse pero dos fueron interceptados y detenidos por la Policía.