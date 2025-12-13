Cruzaron a remo desde Paraguay con 450 kilos de droga valuada en más de $1.600.000.000

La frontera fluvial entre Paraguay y Argentina fue nuevamente el sitio elegido por el narcotráfico para el traslado de droga.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina que patrullaban de madrugada el curso del Paraná identificaron a un bote a remo que cruzaba de una orilla hacia la otra con una gran cantidad de bultos.

Rápidamente se desplegaron fuerzas fluviales y terrestres que al llegar a la costa hallaron 25 paquetes dispersos entre la vegetación. Al abrirlos encontraron una sustancia vegetal parduzca que resultó ser marihuana.

Se trataba de 450 kilos de droga prensada en 534 paquetes que debían ser entregados a una organización narcocriminal que opera en la zona.

Los efectivos estimaron que el cargamento posee un valor de mercado de $1.644.690.000, cifra que evidencia el fuerte golpe económico para las organizaciones delictivas que operan en la zona.