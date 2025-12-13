¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Motochorros lo embistieron, chocó con la cabeza contra un tacho de basura y casi atropella a dos chicas

Un segundo vehículo, que simulaba ser reparto de Pedidos Ya, apareció para reducir a la víctima y llevarse su mochila. La dramática escena ocurrió en el límite entre Morón y Villa Luzuriaga.

Por Redacción

Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 11:13

Un joven circulaba por Ambato y Av. Don Bosco iba en su moto cuando vio con terror como una 110 se le venía encima. Si bien intentó esquivarlos, los delincuentes lo desestabilizaron y terminó chocando con la cabeza contra un tacho de basura. 

Durante el choque casi atropella a dos adolescentes que charlaban en la vereda frente a su casa. 

En ese momento apareció una segunda motocicleta con otros dos ladrones -uno de ellos con una mochila de Pedidos Ya- que redujeron a la víctima. Mientras uno se quedaba con su moto, otro le quitaba la mochila. 

Familiares de las chicas salieron a increpar a los delincuentes que huyeron a toda velocidad. La víctima, impotente, comenzó a insultar en medio de la calle.

