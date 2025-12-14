¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Se subió a una escalera y cortó los cables de fibra óptica con un cuchillo

El accionar de un delincuente y su cómplice en Cordoba fue captado por las cámaras del 911. La policía lo detuvo y le secuestró el arma blanca y el tendido robado.
 

Por Redacción

Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 12:13

Los vecinos del barrio Villa Corina comenzaron a experimentar problemas de conexión. No había tormentas ni falta de pago: era el accionar de dos ladrones de cables. 

Las cámaras del 911 captaron el momento en el que dos hombres levantaron una escalera en la esquina de Guillermo Miller y Abramo. Una vez arriba, uno de ellos sacó un cuchillo estilo tramontina con el que comenzó a cortar la fibra óptica. 

Una vez abajo, tironeó los vestigios, los enrolló y los guardó. Su objetivo era venderlos luego en el mercado negro. 

No obstante, la policía, alertada por las cámaras, llegó al lugar y lo detuvo. Al revisarlo lograron secuestrarle el arma blanca y la fibra.

