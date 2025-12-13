Pierde fuerza la operación contra Toviggino: la Cámara afirma que no existió lavado de dinero

Luego del allanamiento de una lujosa mansión en Pilar atribuida a Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia -tesorero y presidente de AFA-, la Sala I de la Cámara Federal resolvió que la causa deje de tramitar en el juzgado de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

“La denuncia que da origen a estas actuaciones se motiva en supuestas maniobras de lavado de activos de origen ilícito que habrían sido llevadas a cabo por Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte”, detalló el fallo. “Conforme lo señalan los denunciantes, mediante una sociedad llamada Real Central S.R.L. las personas habrían obtenido el inmueble sin respaldo económico suficiente”, agregaron.

“El magistrado instructor - Dr.Daniel Rafecas- se declaró incompetente en razón de la materia, concluyendo que corresponde que sea el fuero en lo Penal Económico el que continúe interviniente en las presentes actuaciones”, explicitaron.

A su vez, indicaron que de la lectura del expediente no surgen, por el momento, particularidades concretas que permitan inferir el lavado de dinero. No obstante, se seguirá investigando.