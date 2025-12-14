Vecinos denunciaron que su casa era un “búnker” pero lo negó: encontraron armas, cocaína y municiones

El barrio San Martín A, conocido también como “La Carne”, fue el objetivo de efectivos federales que buscaban desarticular operaciones de microtráfico en la zona.

Todo comenzó con varias denuncias anónimas de vecinos del barrio que acusaban a varias familias de tener el control del negocio y de utilizar sus casas como búnker.

En un importante despliegue de efectivos con arietes irrumpieron en Melincué al 6200 y otros dos sitios en Batlle y Ordóñez al 900.

En uno de los domicilios una mujer negó tener relación con la actividad ilícita. Sin embargo, al profundizar la requisa, los uniformados encontraron un arma corta y un pistolón calibre 28. A su vez, hallaron siete envoltorios de cocaína, precintos, tijeras y una cuchara con vestigios de droga.

El saldo del operativo fue la detención de cinco personas de entre 19 y 51 años. Todos fueron trasladados a la sede de Microtráfico y quedaron a disposición de la Justicia.