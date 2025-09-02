"Estos espías que se disfrazan de periodistas”: Javier Milei criticó a la prensa por los audios de Karina y denunció una “red de espionaje ilegal”

El presidente de la Nación, Javier Milei, usó las redes sociales para hablar tras la decisión judicial de impedir que se publiquen nuevos audios de Karina Milei en Casa Rosada y apuntó contra espías que se disfrazan de “periodistas”.





“A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”, advirtió el mandatario, que habló minutos después de la versión ofrecida por Martín Menem.



“No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son”, dijo Milei.



El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó en X, que las filtraciones se dan en el marco de “un intento deliberado de desestabilización” previo a las elecciones en la provincia de Buenos Aires de este domingo 7 de septiembre.





En su tuit, Menem advirtió que, de ser real, parecería haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde la secretaria general de Presidencia “participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.



La decisión judicial sobre los audios de Karina Milei



El juez federal civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, del Juzgado Federal N.º 5 ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada que implicaban a Karina Milei, prohibiendo su publicación en cualquier medio o plataforma, tanto tradicionales como digitales, para proteger su intimidad y la seguridad institucional.



Milei canceló su viaje a Las Vegas para ver a Fátima y va solo a Los Angeles



Según trascendidos, Milei decidió “concentrar todo en Los Angeles” el próximo jueves, donde lo esperan “inversionistas importantes”, entre los que se encuentra Michael Milken, fundador del Instituto Milken, que premió al presidente argentino el año pasado por su tarea reformista.



El presidente argentino tenía pensado asistir el viernes 5 a la función de Florez en un hotel de Las Vegas, donde la artista se presenta en un espectáculo de imitaciones de personajes internacionales.



La propia Florez había anticipado en una entrevista que “el 5 de septiembre me viene a visitar, Javier viene a ver el show porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales".



Milei se resistió hasta último momento a cambiar su agenda. Y al menos ahora Las Vegas no figura en el calendario oficial, aunque la ciudad de Nevada está a 50 minutos de vuelo de Los Angeles.



El presidente tiene previsto salir rumbo a Estados Unidos este miércoles a las 23, luego del cierre de campaña bonaerense en Moreno, se encontrará con inversionistas en Los Angeles y en principio estará de regreso en Buenos Aires para el viernes.



Florez se presentará en el Sahara Las Vegas, que es un complejo de hotel, casino, bares y teatros de esa ciudad que se erige en medio del desierto de Nevada. Los tickets para su show cuestan entre 111 y 264 dólares. Tiene previstas una función el viernes y otra el sábado.