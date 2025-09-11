“El peronismo se imagina una cuestión de acefalía y que la persona indicada es Juan Schiaretti”: el análisis político de Marcelo Longobardi

“Un dirigente que viene del peronismo, aunque ya no milita en esa corriente, describe así el momento actual: “Cuando el peronismo huele la derrota se vuelve trotskista y practica el cuanto peor, mejor”. Se escucha a algunos dirigentes peronistas, y no a los más radicalizados, decir que “es necesario que Juan Schiaretti esté en la Cámara de Diputados”. ¿Por qué? Porque la ley de acefalía señala que, ante el alejamiento definitivo del presidente y vicepresidente de la Nación, la Asamblea Legislativa elegirá un presidente provisional para cumplir el mandato en curso entre funcionarios elegidos: gobernadores, senadores o diputados nacionales”, escribió el periodista Joaquín Morales Solá, en La Nación.

Y continuó: “Schiaretti es candidato a diputado nacional por Córdoba para los comicios de octubre. Lo primero que debe señalarse es que Milei debe llegar a las elecciones de octubre y que debe cumplir con su actual mandato, que concluirá el 10 de diciembre de 2027. La caída apresurada de un presidente conlleva demasiado sufrimiento social, como se vio cuando cayó Fernando de la Rúa”.

El periodista Marcelo Longobardi compartió la columna y lanzó públicamente: “Tremendo. Joaquín está contando, no está deseando, está contando, lo que se está urdiendo”.

Y reflexionó: “Luego de esta derrota electoral del presidente en la provincia de Buenos Aires, el peronismo se imagina una cuestión de acefalía y que la persona indicada no es el comunista Kicillof como dice Caputo, es Juan Schiaretti”. Y volvió a citar parte de la nota de su par: “El gobierno le debe a la sociedad decisiones más amplias y generosas después de todo lo que pasó y cuando además tiene enfrente a semejantes adversarios urdiendo una emboscada”.

“Es la primera vez que yo tomo enserio un comentario formulado por un periodista que habla sobre la perspectiva de que el peronismo intente empujar al abismo al presidente Milei”, concluyó.

“Schiaretti es un hombre serio”:

Luego de la repercusión que tuvo la columna periodística, Morales Solá aclaró a través de La Nación +: “A mí me consta que Sciaretti es un hombre serio y no está de acuerdo con esto y que dice lo que decimos cualquier persona racional en este país, que el presidente tiene que cumplir su mandato que es hasta el 10 de diciembre 2027. Ahora también es cierto que hay que decirle que haga los cambios que prometió que iba a hacer al igual que la autocrítica”.

Desde el stream de Gelatina también reaccionaron a la publicación y tras leer la columna publicada, bromearon al aire: ¿Quién estará hablando a través de Joaco? “Le metió cine Joaquín Morales Solá”.