Elecciones 2025: Se definió por sorteo el orden de la Boleta Única Papel y La Libertad Avanza ocupará el primer lugar en Buenos Aires



El Juzgado Federal Electoral Nº1, a cargo de Alejo Ramos Padilla, realizó el sorteo que determinó el orden en el que aparecerán las fuerzas políticas en la Boleta Única Papel (BUP) para los comicios nacionales del 26 de octubre. Se trata de un hecho histórico, ya que será la primera vez que la provincia de Buenos Aires utilice este sistema en una elección nacional, dejando atrás la tradicional boleta sábana.

En total, participarán 17 alianzas y partidos políticos, que definieron tanto su ubicación en la boleta como los colores con los que se identificarán, elegidos a partir del sistema universal Pantone. El procedimiento se desarrolló en presencia de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, integrada por Jorge Eduardo Di Lorenzo, Hilda Kogan y el propio Ramos Padilla.

El sorteo benefició a La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei y lleva como candidato a José Luis Espert, que quedó en la primera posición de la boleta. Detrás aparecen agrupaciones de menor peso electoral, lo que otorga una ventaja simbólica en la visibilidad.

En la cuarta posición quedó el peronismo, mientras que la Coalición Cívica ARI, con presencia de intendentes radicales, se ubicó en el noveno lugar. Por su parte, Provincias Unidas, que lleva a Florencio Randazzo como candidato, terminó en la duodécima ubicación.

El orden completo en la Boleta Única Papel

1)La Libertad Avanza, 2) Nuevo Buenos Aires, 3) Liber.ar, 4) Fuerza Patria, 5) Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, 6) Frente Patriota Federal, 7) Partido Demócrata Progresista, 8) Unión Liberal, 9) Coalición Cívica ARI, 10) Proyecto Sur, 11) Propuesta Federal para el Cambio, 12) Provincias Unidas, 13) Partido Libertario, 14) Alianza Potencia, 15) Unión Federal, 16) Nuevos Aires, y 17) Movimiento Avanzada Socialista.

Boleta sábana en septiembre y Boleta Única Papel en octubre:

Cada fuerza definió hasta seis colores que se plasmarán en la boleta. La Libertad Avanza optó por el violeta en todo su espacio, mientras que otras alianzas eligieron combinaciones como azul, fucsia, amarillo y naranja. La boleta medirá 45 centímetros de largo por 15 de alto y tendrá todas las listas en un único papel, que se entregará a cada votante al momento de ingresar al cuarto oscuro.

Cabe recordar que en la elección bonaerense del 7 de septiembre se votará con la tradicional boleta sábana, donde cada partido distribuye sus propias papeletas en el cuarto oscuro y el votante debe elegir una completa o cortar boleta. En cambio, en octubre debutará la Boleta Única Papel, un esquema unificado que concentra a todas las fuerzas en un solo papel. Allí, el ciudadano marca con una cruz o tilde su preferencia, lo que busca simplificar el proceso y reducir las irregularidades en la distribución de boletas.