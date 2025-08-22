¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

“Unión por la Plata”: el error de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

La senadora mendocina del kirchnerismo cometió el furcio en la Cámara Alta cuando se trataban los ascensos de personal de la Armada y la Fuerza Aérea.
 

Por Redacción

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 08:43

“En el expediente 146/24 el interbloque de Unión por la Plata...por la Patria, se va a abstener...“, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti durante el tratamiento de los ascensos de personal de la Armada y la Fuerza Aérea este jueves en el Senado.

Su expresión se dio cuando ella intentaba aclarar que su bloque apoyaba algunos de los expedientes, pero no todos. “Voy a informar cuál va a ser el sentido de la votación del interbloque de Unión por la Patria. Quería pedirle al señor secretario parlamentario que por favor tome nota, si vamos a hacer la votación en conjunto. En el expediente del Poder Ejecutivo 14/24, el interbloque de Unión por la Plata”, lanzó.

Al instante, se corrigió: “De Unión por la Patria...se va a abstener". Y agregó: “En el expediente 172/24 vamos a votar negativamente”.

El incómodo momento de la legisladora no pasó desapercibido y hasta el vocero presidencial Manuel Adorni compartió el recorte en su cuenta de X con su clásica expresión: “Fin”.

En la sesión de este jueves se rechazaron cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia que habían sido dictados por el gobierno de Javier Milei, entre los que se destacan el que establecía la disolución de Vialidad Nacional y los que modificaban las estructuras del INTI e INTA.

Además, se convirtieron en ley el financiamiento universitario y los aumentos para el Hospital Garrahan.

