“Unión por la Plata”: el error de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

“En el expediente 146/24 el interbloque de Unión por la Plata...por la Patria, se va a abstener...“, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti durante el tratamiento de los ascensos de personal de la Armada y la Fuerza Aérea este jueves en el Senado.

Su expresión se dio cuando ella intentaba aclarar que su bloque apoyaba algunos de los expedientes, pero no todos. “Voy a informar cuál va a ser el sentido de la votación del interbloque de Unión por la Patria. Quería pedirle al señor secretario parlamentario que por favor tome nota, si vamos a hacer la votación en conjunto. En el expediente del Poder Ejecutivo 14/24, el interbloque de Unión por la Plata”, lanzó.

Al instante, se corrigió: “De Unión por la Patria...se va a abstener". Y agregó: “En el expediente 172/24 vamos a votar negativamente”.

El incómodo momento de la legisladora no pasó desapercibido y hasta el vocero presidencial Manuel Adorni compartió el recorte en su cuenta de X con su clásica expresión: “Fin”.

En la sesión de este jueves se rechazaron cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia que habían sido dictados por el gobierno de Javier Milei, entre los que se destacan el que establecía la disolución de Vialidad Nacional y los que modificaban las estructuras del INTI e INTA.

Además, se convirtieron en ley el financiamiento universitario y los aumentos para el Hospital Garrahan.