”Ya no podés creer en ninguna imágen que veas en internet”: la nueva IA que hace realidad cualquier foto

La inteligencia artificial generativa avanzó con fuerza en los últimos dos años con la proliferación de servicios y apps que permiten crear imágenes, vídeos, música o textos entre otros.

Un usuario mostró la potencia de Nano Banana Pro, una app que tiene detrás a Gemini, la IA de Google. “Ya no podés creer en ninguna imágen que veas en internet”, aseguró entre la sorpresa y la precaución.

Google detalló que el sistema interpreta mejor qué necesita la persona que hace la consulta. No se limita a leer el prompt, ya que analiza el objetivo detrás del pedido, ajusta detalles visuales y organiza la información para entregar resultados más claros sin necesidad de repetir instrucciones.



Una reunión entre Néstor Kirchner y Javier Milei, Ricardo Darín en una premiere con Leo Di Caprio o Julián Álvarez en el set de filmación de Spiderman, son algunas de las imágenes ultra-realistas que los usuarios realizaron.







“Uno de los problemas que tenía antes la IA es que no podía mostrar textos con claridad, eso se terminó”, explicó un especialista de la Universidad Nacional de Rosario.

La herramienta, que también podrá utilizarse para realizar infografías, cuadros y otros informes profesionales, también genera preocupación por la posibilidad de difundir fake news y alterar hechos reales.