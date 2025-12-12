“En Venezuela ya empezó el 2026”: la insólita frase de Maduro

Venezuela se encuentra en el ojo de la tormenta geopolítica. Por un lado, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro tiene “los días contados” mientras las tropas interceptan buques y amenazan con un desembarco masivo.

Por otra parte, María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz, en lo que fue un mensaje del mundo entero hacia la dictadura chavista.

En ese contexto, Maduro aseguró que “en Venezuela ya arrancó el 2026”. En su habitual retórica de negar los problemas, el ex-chófer de Chávez llevó un insólito mensaje de esperanza.

Maduro bailó y cantó Don´t Worry, Be Happy ante una multitud en una marcha. En dicho acto también criticó a Milei y aseguró que había que “partirle los dientes a Estados Unidos.



“La canciller de Petro dijo que podrían darle asilo a Maduro si así lo pidiera”, contaron en A24. Bielorrusia, aliado de Putín, también sugirió que podría recibirlo en caso de ser exiliado.