Joaquín Levinton sufrió un infarto y está internado

Joaquín Levinton, de 50 años, se encontraba en el restaurante El Timón (Avenida Dorrego 1679) cuando, alrededor de las 00.42 de este viernes, comenzó a sentir un malestar físico.

Los amigos con los que se encontraba llamaron a emergencias y ahí fue trasladado al Hospital Fernández. Una vez en el sanatorio le hicieron una serie de chequeos donde se confirmó que había sufrido un infarto agudo de miocardio.

Fuentes cercanas al cantante confirmaron que le debieron colocar un stent.

“Sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración y tuvo un dolor intenso en el pecho, por lo que se llamó al 107 y en siete minutos la ambulancia de cercanía fue al lugar", explicó Alberto Crescenti, titular del SAME.

"La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”, detalló a su vez Crescenti en relación a la importancia de la atención temprana para evitar muertes.

La historia de Instagram que Joaquin previa al infarto.