Nuevo aumento de sueldos para los senadores: pasarán los $10,2 millones en bruto desde noviembre

En medio de una sesión compleja para el Gobierno en el Senado, se cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y los legisladores que integran la Cámara alta pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto, en base al acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.

En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto del Senado. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000.

En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.

En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de $9,5 millones en bruto. Esto generó el repudio de varios bloques, en particular, del Frente de Todos.

Villarruel invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.

Desde varias bancadas -La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y algunos silvestres provinciales- se desprendieron de dicho aumento y habrá que ver qué harán con el de las últimas horas. Casi todo el kirchnerismo no lo hizo, excepto el riojano Fernando Rejal y Kirchner, que cobra su jubilación, así como la santacruceña Natalia Gadano. En la información oficial, no aparece entre las renunciantes.

En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, respectivamente. En tanto, para septiembre, octubre y noviembre, el porcentaje será -para cada mes- de 1,2%, con un bono remunerativo de $20.000. Un acumulado de 7,52%. De esta manera, el módulo quedará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 de las dietas es que se llega a los más de $10,2 millones en bruto, sin los descuentos correspondientes -como Ganancias- que disminuirán el sueldo en mano de cara a los primeros días de diciembre.

José Mayans tildó de “tonta y estúpida” a Virginia Gallardo

Sus declaraciones contra la candidata a diputada por La Libertad Avanza tuvieron lugar durante la sesión en la que se debatía un paquete de decretos firmados por el Poder Ejecutivo e impulsados por Federico Sturzenneger, de los cuales cinco fueron rechazados por la Cámara alta.

El intercambio se inserta en la discusión sobre los ingresos de los legisladores. En ese marco, Mayans tomó la palabra y defendió los sueldos del Congreso frente a las críticas del presidente Javier Milei: “Ganamos menos que un juez de primera instancia. Y el Presidente dice por todas partes que ganamos $10 millones. Nunca ganamos esa plata. Es un mentiroso. Dice ‘miren a esos lo que ganan’”.

A continuación, apuntó directamente contra Gallardo: “Le digo a la tonta esta… Si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿Cómo es que se llama la chica esta, la actriz esta...? La Victoria Gallardo (sic)… Habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei... Perdón. Virginia Gallardo, que es de Corrientes”.

Y agregó: “Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar nueve millones. Es una tonta y estúpida. Si cree que puede venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Se comió la mentira del Presidente”.

Mayans hacía alusión a las declaraciones que Gallardo había realizado en mayo durante el programa de Mirtha Legrand. Allí, en un cruce con Elisa Carrió, cuestionó los salarios parlamentarios al afirmar: “[Los senadores] ganan nueve millones de pesos, trabajan menos que cualquiera de nosotros ¿y encima se venden?”.

Las expresiones del senador formoseño no tardaron en recibir respuesta. Horas después, Gallardo utilizó la red social X para replicar sus dichos y defenderse de los agravios: “Más tonto y estúpido Sr. Mayans es no saber que soy candidata a diputada y no a senador, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”.

“Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto por Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón. No ganan ese dinero. Van a ganar más”, dijo y redobló la apuesta.

La aspirante a una banca en el Congreso también defendió la veracidad de la información que citó en televisión: “Esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”.

Y completó: “Ah, por último quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija... Después me mandan a estudiar a mí”. El mensaje cerró con la consigna “dolor país”.