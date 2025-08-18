Entrevistó a Javier Milei junto a sus perros y será candidato: quién es “Tronco”

Conocido mediáticamente como "Tronco", conductor de un programa en el canal de streaming Neura, del cual es socio junto a Alejandro Fantino, será candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas nacionales.





El próximo 26 de octubre el cómico y productor televisivo ocupará el décimo primer lugar en la lista del partido al que abiertamente declaró apoyar. Hace algunas semanas recibió en su programa al presidente Javier Milei, junto a su hermana, Karina, y uno de sus perros, más precisamente, Conan.



En junio, el propio Fantino había lanzado a "Tronco" a la política: "Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda".





En sus cuentas de redes sociales "Tronco" se presenta como "Master of Neura" y como alguien que está "harto", aunque no aclara de qué. En ese mismo mini CV, como ubicación puso Groenlandia y cuenta con 116 mil seguidores.



El día que "Tronco" llevó a su programa a Javier Milei y su perro Conan



La inesperada entrevista que le concedió el Presidente ocurrió el pasado 29 de junio, cuando el líder libertario irrumpió en las instalaciones del canal junto a su perro, Conan y Thor, el can de su hermana Karina.





"Tarde de vikingos", expresó en sus redes en aquel momento Milei.



"Tronco" llevaba adelante un programa intitulado "El troncal de las mascotas" y tenía como objetivo recaudar fondos para ayudar a animales en situaciones de vulnerabilidad. En esa oportunidad, los hermanos Milei donaron $2.000.000 para la causa.



En varias oportunidades, durante los más de 90 minutos en que se extendió la charla, el conductor destacó el especial afecto que tienen los hermanos Milei a los perros.

