Entrevistó a Javier Milei junto a sus perros y será candidato: quién es “Tronco”

Conocido mediáticamente como "Tronco", conductor de un programa en el canal de streaming Neura, del cual es socio junto a Alejandro Fantino, será candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas nacionales.
El próximo 26 de octubre el cómico y productor televisivo ocupará el décimo primer lugar en la lista del partido al que abiertamente declaró apoyar. Hace algunas semanas recibió en su programa al presidente Javier Milei, junto a su hermana, Karina, y uno de sus perros, más precisamente, Conan.
En junio, el propio Fantino había lanzado a "Tronco" a la política: "Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda".
En sus cuentas de redes sociales "Tronco" se presenta como "Master of Neura" y como alguien que está "harto", aunque no aclara de qué. En ese mismo mini CV, como ubicación puso Groenlandia y cuenta con 116 mil seguidores.
El día que "Tronco" llevó a su programa a Javier Milei y su perro Conan
La inesperada entrevista que le concedió el Presidente ocurrió el pasado 29 de junio, cuando el líder libertario irrumpió en las instalaciones del canal junto a su perro, Conan y Thor, el can de su hermana Karina.
"Tarde de vikingos", expresó en sus redes en aquel momento Milei.
"Tronco" llevaba adelante un programa intitulado "El troncal de las mascotas" y tenía como objetivo recaudar fondos para ayudar a animales en situaciones de vulnerabilidad. En esa oportunidad, los hermanos Milei donaron $2.000.000 para la causa.
En varias oportunidades, durante los más de 90 minutos en que se extendió la charla, el conductor destacó el especial afecto que tienen los hermanos Milei a los perros.
Incluso, en un momento al conversación se detuvo porque, repentinamente, el Presidente se levantó de su asiento y fue acariciar a su "hijo de cuatro patas". "Es así mi sobrino", acotó Karina en relación al perro.
Sobre el final de la conversación, "Tronco" agradeció al titular del Poder Ejecutivo por haber asistido a su programa y haber llevado, dijo en relación a su perro de dimensiones gigantes, "a esa cosa" . "Conan", lo corrigió el Presidente, destacando el tamaño de su mastín inglés.
En ese contexto, la secretaria General de la Presidencia recordó que al inicio de la gestión en 2023 echó a una persona que trabajaba con ellos en los preparativos de la ceremonia de asunción presidencial porque había "cosa" al perro.
Otro episodio que ayudó a popularizar a Figliuolo sucedió en octubre de 2023, cuando protagonizó una fuerte escena en vivo al discutir con su socio, Fantino, al punto de insultarlo abandonar el programa notoriamente enojado.
“Me levanté y me fui. Después volví”, le explicó luego a los programas de espectáculos.
“Venía muy cargado con cosas que le están pasando a mi familia, a mis viejos, a mi hermana, al país obviamente. En un solo día recibí siete malas noticias, más el quilombo que tenemos todos los días en Neura”, añadió en declaraciones a El Trece.