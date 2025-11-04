“Comé vos, yo ya estoy llena”: Luck Ra emocionó a todos con el plato que preparó en MasterChef Celebrity en honor a su madre

Durante unos días, Luck Ra está reemplazando a “La Joaqui” en el programa de cocina Masterchef Celebrity. El participante presentó ante el jurado un plato que conmovió a todos, al que llamó "comé vos, yo ya estoy llena" y dedicó a todas las madres.

En este marco, el cuartetero se emocionó hasta las lágrimas al recordar momentos de su infancia junto a su mamá.

Fue tal vez el momento más conmovedor en lo que fue la emisión más emotiva del reality culinario de Telefe. Los participantes debían elaborar un plato que los remontara al pasado, hacia su infancia. En definitiva, hacer un "viaje al pasado", como decía la consigna del día.

Al pasar al frente a presentar su plato, a Luck Ra ya se lo notaba conmovido, incluso lo reconoció en la entrevista dentro del programa: "Voy caminando y trato de no pensar en nada, porque a la mínima que piense algo, voy a llorar".

Al pasar al frente describió con lágrimas en sus ojos su creación frente al jurado: "Hice los platos y tiene un concepto. El plato se llama 'Comé vos, yo ya estoy llena'".

Enseguida comenzó la explicación: "Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre siempre, y una madre, lo dejan todo".

Y avanzó: "Por eso hice estos dos platos. Por más que sean dos platos, uno más lleno y uno más vacío, están los dos llenos de amor, y que es, al final de cuentas, lo que no solo te llena el estómago, sino el alma".

También describió el plato y sus ingredientes: "Hice unas milanesas de solomillo, porque no encontraba ni pollo ni carne, un arrocito con manteca. Y del otro lado, lo mismo, pero sin la salsa, con mucho menos queso y con menos milanesa. Un arrocito y un mate cocido".

En la entrevista posterior, Luck Ra se permitió bromear con la situación: "Me faltaba llorar acá en MasterChef, ya me lloré toda La Voz, así que, ya que estábamos acá, tenía que llorar para no perder la costumbre".

Luego, llegó el turno del veredicto del jurado. Donato Di Santis señaló también profundamente emocionado: "Este significado, que va más allá de la receta, es una espada, es un plato sanador".

"Hay una sensibilidad de parte tuya a través del plato que, la verdad, es magnífica. Es un placer tenerte en MasterChef", sumó Damián Betular.

Finalmente, Germán Martitegui con lágrimas en sus ojos señaló: "Técnicamente, la napolitana está maravillosa. Esa salsa queda muy bien abajo del queso. Tiene la humedad justa y el resto es como una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad, la maternidad, es muy emocionante".

Para cerrar, Wanda Nara le preguntó qué le gustaría decirle a su mamá. Luck Ra soltó las palabras con mucha dificultad: "Que la amo y que espero que esté orgullosa de la persona que soy.

Y cerró: "Este plato no solo va dedicado a ella, sino a todas las madres y padres que lo dan todo por un hijo. Y uno, más de grande, se da cuenta de todas esas cosas".