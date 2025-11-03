Le robaron el celular a una mujer y en una persecución policías motorizados arriesgaron su vida para detenerlos

Efectivos de la Policía de Córdoba aprehendieron a dos delincuentes mayores de edad, quienes momentos antes habían robado un teléfono celular a una mujer en la intersección de avenida Fuerza Aérea y calle Tronador, para luego huir en una moto Rouser NS.

Gracias al rápido accionar policial, los sujetos fueron interceptados en calle Reconquista al 3400. En el procedimiento se secuestró el rodado—que presentaba el número de motor suprimido— y se recuperó el teléfono sustraído.