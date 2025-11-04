Cocaína, escopetas y tres detenidos: se dedicaban a vender droga y estaban armados hasta los dientes

A través del Plan Bandera que dispuso el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y reducir la tasa de criminalidad en la provincia de Santa Fe, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una organización narcocriminal que operaba en la ciudad de Rosario.

Durante los allanamientos, se logró la detención de tres personas y el decomiso de once armas de fuego.

La causa tuvo su génesis cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, realizó una presentación judicial con la finalidad de iniciar una serie de tareas investigativas sobre un domicilio ubicado en la citada ciudad santafesina, el cual cobijaría maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

Con el aval de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación a cargo del Dr. Franco Carbone, Secretaría del Dr. Matías Lartigau, los uniformados federales ejecutaron amplios trabajos de inteligencia y establecieron que dicho inmueble era conducido por una banda que se dedicaba al expendio de sustancias ilícitas, bajo la modalidad conocida como “narcomenudeo”.

A su vez, comprobaron que cada individuo que conformaba dicha estructura poseía un determinado rol: había quienes se encargaban del fraccionamiento y posterior comercio de los tóxicos; en tanto que otros funcionaban como “soldaditos” y/o "satélites".

Por último, los servidores públicos identificaron otra finca vinculada a estos hechos, emplazándose la misma en la mencionada ciudad rosarina. Así, el Colegio de Jueces de 1° Instancia Distrito Rosario a cargo de la Dra. Eleonora Verón, ordenó la realización de los respectivos allanamientos.

En consecuencia, los agentes ingresaron a ambas locaciones, una de ellas ubicada sobre la Avenida Eudoro Carrasco y la restante en la calle Ricardo Núñez, materializando la detención de dos hombres y una mujer; sindicados como miembros de la banda narco.

Asimismo, secuestraron cinco revólveres, cuatro escopetas, una escopeta recortada, una pistola, gran cantidad de municiones de distintos calibres, varias dosis de cocaína y marihuana, 21 dispositivos telefónicos, una notebook, tres tablets, 3.446 dólares, 3.825.700 pesos, 1.404 reales, y documentación de interés para la justicia.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).